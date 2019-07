KOSGEB ve İŞKUR'dan aldığı destekle işletme kurdu

Ağrı'da yaşayan Ceylan Avcı (29), hayalini kurduğu iş yerini KOSGEB ve İŞKUR'dan aldığı desteklerle kurdu.

Ağrı'da 8 yıl boyunca kız kardeşiyle birlikte işlettikleri güzellik merkezini çeşitli sebeplerden dolayı kapatmak zorunda kalan evli ve bir çocuk annesi Ceylan Avcı, KOSGEB ve İŞKUR'un destekleriyle kendisine yeni bir iş yeri açtı. Kurduğu işletme için gerekli demirbaşlardan kira ücretine, çalışanların maaşından sigorta primlerine kadar KOSGEB ve İŞKUR'dan destek alan Avcı, yaklaşık bir yıldan beri sıfır giderle işlettiği güzellik salonunu bir yıl sonra büyüterek hayalini gerçekleştirdi.



KOSGEB ve İŞKUR'un teşvik ve destekleriyle açtığı iş yerinden son derece memnun olduğunu söyleyen Avcı, yapılan yönlendirmelerle nasıl bir yol izlediğini anlatırken şu ifadeleri kullandı:



"Açmış olduğum işletmemde KOSGEB'in girişimcilik programından faydalandım. Bu destek programından faydalanabilmek için önce bir girişimcilik eğitimi almamız gerekiyor. Bu eğitimi aldıktan sonra gerekli başvuruları yapıp KOSGEB'ten destek almaya hak kazandım. KOSGEB'in sunmuş olduğu yaklaşık 50 bin TL tutarında bir destek, bu hibe olarak verilen bir destektir. Bu desteği 30 bin TL'ye kadarı olanı yapmış olduğumuz demirbaş harcamalarını yapmak üzere bize ödemesini yapıyorlar. Ben de bu şekilde salonuma almış olduğum tezgahın, aynanın, koltuğumun faturalandırılmış bir şekilde KOSGEB'e sundum ve 30 bin TL'ye kadar bu desteği aldım. Bu ödemeyi de sandığından çok daha hızlı bir şekilde aldım. Bunun yanı sıra 50 bin TL'ye kadar olan bir destekten bahsettiğimiz için kalan tutarı da bana kira desteği ve personel ödemesi desteği olarak geri ödenmesi devam ediyor. Yani ben çalışanlarımın sigortasını yatırıp, banka hesabına maaşını yatırdıktan sonra maaş bordrosu alıp ve tekrar KOSGEB'e başvuruyorum. KOSGEB yapmış olduğum bu personel ödemesini bana tekrar iade ediyor."



"Çalışanlarım için aylık olarak ödediğim sigorta pirimi sadece 35 TL"



KOSGEB çalışanlarının doğru yönlendirmeleri sayesinde çalışanları için daha rahat şartlarda sigorta ve maaş ödemeleri yaptığını söyleyen Avcı, KOSGEB'in kendilerine uygun daha farklı hizmetlerine de yönlendirdiğini dile getirerek, "KOSGEB bizim farklı desteklerden de faydalanmamızı sağlıyorlar. Bu konuda KOSGEB çalışanları çok güzel bir şekilde bizi bilgilendirdiler, ilgilendiler ve çok doğru yönlendirdiler. Bir sigorta pirim desteğinden bahsettiler. Bu teşvikte de normal şartlarda 500-700 TL olan sigortalı çalışan priminin 35 TL gibi bir tutara düştüğü bir teşvik söz konusu. Bu teşvikle ilgili olarak ben de İŞKUR'a giderek gerekli başvurularımı yaptım ve bu teşvik desteğinden de faydalanmaya başladım. Bu sayede çalışanlarım için aylık olarak ödediğim sigorta pirimi sadece 35 TL ve bunu her biri için ödüyorum. Bunun dışında eğer iki tane sigortalı çalışanınız varsa 3. bir sigortalı çalışanda hem sigortalı hem de maaşı İŞKUR tarafından karşılanmak üzere size gönderiliyor. Yani bir diğer çalışan daha bana sigortalı ve maaşlı olarak bana yönlendiriliyor ve bunu da tamamen İŞKUR karşılamış oluyor. Bu hizmetlerin yanı sıra eğer 29 yaşını doldurmamış iseniz birde bir yıl boyunca BAĞ-KUR priminden de muaf tutuluyorsunuz" diye konuştu.



"Sizin yerinize gerek KOSGEB gerek İŞKUR ve gerek devlet bu desteklerin tamamını veriyor"



Yeni işletme açan bir girişimci için sağlanan desteklerin neredeyse hiç harcama yapmadan sadece kazanca yönelik iş yapmaya imkan sağladığını belirten Avcı, "Yani sigorta primleriniz çalışanlarımızın maaş ödemeleri tüm bunları göze aldığınızda bunların hiçbirini siz yapmıyorsunuz aslında. Bunlar tamamen sunulmuş olan teşvik ve desteklerle sizin omuzlarınızdan alınız sizin tarafınızdan sizin yerinize gerek KOSGEB gerek İŞKUR ve gerek devlet bu desteklerini tamamını veriyor. ve siz kazancınızı tamamen kendi işletmenizi büyütme odaklı bir şekilde çalışmalarınıza devam edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Avcı, işletmesini kurduğu sektörde daha önceden beri yer aldığını söyleyerek şöyle konuştu:



"Bu iş ile tanışma kız kardeşim sayesinde oldu. Kız kardeşim bu işi yapıyor. Bu işin eğitimini almış durumda. Onunla birlikte bu işe başladık. Onunla birlikte kendimi geliştirdim. Yaklaşık sekiz yıllık bir deneyimin sonunda kendi salonumu açmaya karar verdim."



"Gerçekten KOSGEB çalışanları çok güzel hizmet veriyorlar"



KOSGEB ve İŞKUR gibi desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin tam anlamıyla tüm desteklerden yararlanmasının tamamen kişilerin kendi çabalarıyla bağlantılı olduğunu ve bu sebepten dolayı kişilerin biraz girişimci olması gerektiğini vurgulayan Avcı, konuşmasında şu sözlere yer verdi:



"Bu tür kurumlardan ne kadar hizmet olacakları veya ne derece kapsamlı desteklerden yararlandıkları tamamen kişilerin girişkenliğine bağlıdır. Bir şeylerin oturduğunuz yerden size gelmesini bekleyemezsiniz. Eğer bir şeyler varsa bunlara ulaşmak için çaba göstermek gerekir. Gerekli kapıları tıklatmamız gerekir. Ben de bunu yaptım. İşin usulü, kaidesi nedir? Bunları gerçekten doğru öğrenmek gerekiyor. Konuyla ilgili de gerçekten KOSBEB çalışanları çok güzel hizmet veriyorlar. Gerekli bilgileri çok doğru bir şekilde aktarıyorlar ve çok da güzel yönlendiriyorlar. Onlar bir şekilde yönlendirmeleri yaptıktan sonra bana da sadece onların gösterdiği yolda adım atmak gerekli başvuruları yapmak ve ilerlemek gerekiyor. Bir kere projeniz kabul edildiyse, o kuruldan geçtiyse ve bu desteği almaya hak kazandıysanız zaten geriye kalan hizmetleri her halükarda alıyorsunuz. 10'un için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece var olan prosedürü doğru olarak uygulamak gerekiyor. Mesela bir kira desteği, bir eleman desteği alıyorsunuz fakat bunun için çalışanınızın sigortasını yatırmanız gerekiyor, maaş bordrosunu hazırlamanız gerekiyor, bu maaş bordrosuyla maaşına hesabına yatırmanız gerekiyor, maaş bordrosuyla tekrar gidip başvurmanız gerekiyor. Bunun için gerekli evraklar bulunuyor onları temin etmemiz gerekiyor. İnsanlara bu süreç ağır geliyor olabilir. Ağır geliyorsa bu kadar aldığım destek bana yeter diye düşünebilirler. Ama desteklerin tamamından faydalanmak isteyenler, süreci doğru takip ettiği sürece önünde hiçbir engel bulunmuyor."



"Kadınların bu zarafetle ekonomik pazarı renklendirdiğini düşünüyorum"



Ağrı'da iş hayatında kadınlara oranla erken egemenliğin daha yüksek olduğunu dile getiren Avcı, erkek esnafın çoğunlukta olduğu iş hayatında kadınların genel olarak erkekler tarafından takdir edildiğiyle karşılaştığını anlattı. Avcı, "Erkek hakimiyetinin egemen olduğu bir ekonomik pazarın içerisinde kadın olarak bir işletmeci olmak aslında zor görünüyor olabilir. Batıya kıyasla doğuda, Ağrı'da bu tarz bir işletme açma ya da bir yer işletmek kulağa biraz zor gelebilir. Aslında görüşte de biraz zor görünüyor olabilirim ama kesinlikle zor değil. Öncelikle kadınların kendi doğasında bulunan nezaket ve bir de zarafet var. Ben kadınların bu zarafetle ekonomik pazarı renklendirdiğini düşünüyorum. Ayrıca erkek girişimcilerin, erkek esnafların da bizde oldukça olumlu yaklaştığını pek çok kez şahit oldum. İşimize saygı duyuyorlar, bize saygı duyuyorlar, yaptığımız işi ve bizi oldukça tebrik ediyorlar. Bu anlamda ben her zaman güzel dönüşler alıyorum. Bu da aslında bir kadın girişimci olarak korkulacak hiçbir şeyin olmadığını gösterdi bana. Hem kadın olarak girişimci olmak, hem de bu piyasada diğer hemcinslerimizin bize saygı duyması insanı onore ediyor. ve bu da kişinin işini daha bir aşkla yapmasını sağlıyor" diyerek, kadın girişimciler için destekleyici ifadeler kullandı.



"İnsan kendine güvendikten sonra önünde dağlar bile olsa o dağları çıkmanın bir yolunu bulur"



Avcı, kadınların kendilerine güvenmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Ben ne yaparım, nasıl yaparım, el alem ne der ya da bu kadar erkek esnaf arasında ne yaparım" gibi düşünceleri kafalarından atmaları gerektiğini belirtti. Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Artık devir değişti. Artık herkes kadının her anlamda bir yeri olduğunun kanaatinde. Artık kesinlikle bu bilinç herkese kafasına yerleşmiş bir durumda. ve işini yapan kadınlara da erkeklerin gerçekten saygı gösterdiğine ben kendim şahit oldum. Bu anlamda da kesinlikle çekinmesinler, kesinlikle girişimci olsunlar. Sadece kendilerine biraz güvenmeleri gerekiyor. Zaten iş güvenmekle başlıyor. İnsan kendine güvendikten sonra önünde dağlar bile olsa o dağları çıkmanın bir yolunu bulur." - AĞRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

