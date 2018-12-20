KOSGEB yeni destek programları açıklayacak
2 saat önce
KOSGEB, 2019 yılında Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanıyacak.
KOSGEB, 2019 yılında Türkiye
'nin ithal ettiği ürünlere yönelik üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanıyacak. Kurum, yakın zamanda düzenleyeceği lansmanla yeni destek programlarını açıklayacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:58
Herkes "İş Yok Diyor" Ama Onlar Günlük 200 Liraya Çalışacak İşçi Bulamıyor
Türkiye'nin FIFA Sıralamasındaki Yeri Değişmedi
Meclis'te Onaylandı! KOSGEB 2019'da 2 Milyar 250 Milyon Lira Destek Verecek
Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz