Son Dakika Haberleri: KOSGEB yeni destek programları açıklayacak

KOSGEB yeni destek programları açıklayacak

2 saat önce

KOSGEB, 2019 yılında Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanıyacak.

KOSGEB yeni destek programları açıklayacak, System.String[]
KOSGEB, 2019 yılında Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanıyacak. Kurum, yakın zamanda düzenleyeceği lansmanla yeni destek programlarını açıklayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:58 

Türkiye, Ekonomi
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