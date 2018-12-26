Son Dakika Haberleri: KOSGEB yüksek teknolojili ürünlere odaklandı

KOSGEB yüksek teknolojili ürünlere odaklandı

1 saat önce

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "KOSGEB'in bu yıl 2 milyar liraya yakın bütçesinin tamamını KOBİ'lerin katma değerli teknolojik üretimlerine, ithal edilen ürünlerin yerlileşmesine ve yeni girişimcilik faaliyetlerine aktardık" dedi.

KOSGEB yüksek teknolojili ürünlere odaklandı, System.String[]
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "KOSGEB'in bu yıl 2 milyar liraya yakın bütçesinin tamamını KOBİ'lerin katma değerli teknolojik üretimlerine, ithal edilen ürünlerin yerlileşmesine ve yeni girişimcilik faaliyetlerine aktardık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:48 

Cevahir Uzkurt, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hülya Avşar'dan Girişimcilere Altın Tavsiyeler Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:51:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOSGEB yüksek teknolojili ürünlere odaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]