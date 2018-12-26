KOSGEB yüksek teknolojili ürünlere odaklandı
1 saat önce
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "KOSGEB'in bu yıl 2 milyar liraya yakın bütçesinin tamamını KOBİ'lerin katma değerli teknolojik üretimlerine, ithal edilen ürünlerin yerlileşmesine ve yeni girişimcilik faaliyetlerine aktardık" dedi.
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt
, "KOSGEB'in bu yıl 2 milyar liraya yakın bütçesinin tamamını KOBİ'lerin katma değerli teknolojik üretimlerine, ithal edilen ürünlerin yerlileşmesine ve yeni girişimcilik faaliyetlerine aktardık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:48
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