KOSGEB yurt dışı iş gezisi desteklerinde kapsam genişletildi

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile TOBB arasında varılan iş birliği sonucunda "Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programı" uygulama esaslarında iyileştirme yapıldığını bildirdi.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında KOSGEB ile TOBB arasında sağlanan iş birliği sonucunda oda ve borsaların Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programı kapsamında düzenledikleri yurt dışı fuar organizasyon başvurularının TOBB'a yapıldığını ve KOSGEB tarafından onaylandığını belirtti.

Özer Matlı, başvuru noktasının TOBB'a alınmasıyla oda ve borsaları düzenlediği yurt dışı iş gezisi sayısının da arttığını vurguladı.

Bu süreçte uygulamanın yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi konusunda TOBB bünyesinde birçok toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Matlı, çalışmalar neticesinde KOSGEB tarafından "İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları"nın Yurt Dışı İş Gezisi Desteği başlığında 2 Ocak'tan geçerli olmak üzere iyileştirildiği bilgisini paylaştı.

Destek limitlerindeki artışın Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için 5 bin liradan 10 bin liraya, Çin dahil diğer ülkeler için 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldığını duyuran Matlı, şunları kaydetti:

"Kolay Başvuru ile başvuru esnasında talep edilen, iş yükünü artıran ve bürokrasi oluşturan belgeler azaltılarak başvurular kolaylaştırıldı. Fuar kapsamının genişletilmesiyle de destek kapsamına 'Milli Katılım Organizasyonu' düzenlenecek fuarların yanı sıra 'Prestijli Fuarlar' listesi de dahil edildi. KOBİ'lerimizin yurt dışı pazarlara erişimini kolaylaştıran ve TOBB'un katkılarıyla iyileştirilen KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'nden, 2020 yılında daha fazla işletmemizin yararlanmasını diler, desteklerin iyileştirmesi konusundaki katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na Bursa iş dünyası olarak teşekkür ederiz."