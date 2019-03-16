Köşk Adayı Tuna, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Nedeniyle Seçim Ziyaretini İptal Etti

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısı nedeniyle seçim ziyaretini iptal etti.

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısı nedeniyle seçim ziyaretini iptal etti.



Seçim programı kapsamında Sarıçam Mahallesi'ne gitmeyi planlayan Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Tuna, ziyaretin iptal olduğunu seçim irtibat bürosundan meclis üyesi adaylarıyla birlikte duyurdu. Tuna, "Yeni Zelanda'da birçok Müslüman kardeşimizin ibadet yaparken vahşice katledilmesini şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm İslam aleminin başı sağ olsun" dedi.



Yaşanan acı olayın bir siyasi programdan çok daha önemli olduğunu söyleyen Tuna, Sarıçam Mahallesi ziyaretini ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu. - AYDIN

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