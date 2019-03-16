Son Dakika Haberleri: Köşk Adayı Tuna, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Nedeniyle Seçim Ziyaretini İptal Etti

Köşk Adayı Tuna, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Nedeniyle Seçim Ziyaretini İptal Etti

1 saat önce

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısı nedeniyle seçim ziyaretini iptal etti.

Köşk Adayı Tuna, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Nedeniyle Seçim Ziyaretini İptal Etti, System.String[]
İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısı nedeniyle seçim ziyaretini iptal etti.

Seçim programı kapsamında Sarıçam Mahallesi'ne gitmeyi planlayan Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Tuna, ziyaretin iptal olduğunu seçim irtibat bürosundan meclis üyesi adaylarıyla birlikte duyurdu. Tuna, "Yeni Zelanda'da birçok Müslüman kardeşimizin ibadet yaparken vahşice katledilmesini şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm İslam aleminin başı sağ olsun" dedi.

Yaşanan acı olayın bir siyasi programdan çok daha önemli olduğunu söyleyen Tuna, Sarıçam Mahallesi ziyaretini ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:09 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Tutuklandı Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köşk Adayı Tuna, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Nedeniyle Seçim Ziyaretini İptal Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]