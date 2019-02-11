Son Dakika Haberleri: Köşk Belediye Başkan Adayı Güler: Ortak Akıl ile Yöneteceğiz

Köşk Belediye Başkan Adayı Güler: Ortak Akıl ile Yöneteceğiz

2 gün önce

Cumhur ittifakının Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile birlikte Köşk'te alana indi.

Köşk Belediye Başkan Adayı Güler: Ortak Akıl ile Yöneteceğiz, System.String[]
Cumhur ittifakının Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile birlikte Köşk'te alana indi. Mahalle mahalle dolaşan Güler, AK Parti'nin kalesi Köşk'te hizmetlerin devam etmesi için vatandaşlardan destek istedi. Halkla kucaklaşan Güler, "Köşk'ü ortak akılla yöneteceğiz" dedi.

Çalışmalarına önce ilçeye bağlı 28 Mahallenin muhtarları ile bir araya gelerek başlayan Cumhur ittifakı Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk'e bugüne kadar hizmet etmiş, taş üstüne taş koymuş kim varsa saygı duyduklarını belirterek birlik beraberlik mesajları verdi. Makam ve mevki için değil hizmet için yola çıktıklarını ve tek gayelerinin Köşk'te hizmetlerin artarak devam etmesi olduğunu kaydeden Güler, "Herkes bir gün eski başkan, eski milletvekili, eski muhtar olacak. Ancak burada önemli olan gök kubbenin altında hoş seda bırakmak. Bu nedenle Allah rızası için bu aziz millete hizmet etmiş olan herkese saygı ve şükran borçluyuz. AK Parti iktidarının Köşk'ümüze hizmetlerinin devam etmesi için güçlü bir Cumhur İttifakı ile halkımızın karşısına çıkıyoruz. Güçlü bir birliktelik oluştu. Köşk milliyetçisiyiz. Köşk ilçemizi daha iyi noktalara taşımak ve daha yaşanabilir kılmak için için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Konuşmasında ekip ruhundan ve ortak akıldan da söz eden Cumhur İttifakı'nın Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, toplantının ardından Büyükşehir Beleidye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile birlikte alana inerek halkla kucaklaştı. Ziyaretleri kapsamında MHP ilçe teşkilatını da ziyaret eden Mustafa Savaş ve Nuri Güler'e AK Parti ve MHP'den çok sayıda vatandaş eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

Mustafa Savaş, Nuri Güler, belediye başkan adayı, Köşk, Politika
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