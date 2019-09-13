Son Dakika Haberleri: Köşk Belediye Doğanspor'dan Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret
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Köşk Belediye Doğanspor'dan Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret

1 saat önce

Köşk Belediye Doğanspor Kulüp Başkanı Yaşar Baş, Kaymakam Tarık Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti.

Köşk Belediye Doğanspor'dan Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret, System.String[]

Köşk Belediye Doğanspor Kulüp Başkanı Yaşar Baş, Kaymakam Tarık Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti.


Köşk Belediye Doğanspor Kulüp Başkanı Yaşar Baş, kulüp yöneticileri Mehmet Türkmen, Mehmet Kesin, Hüseyin Muti ve teknik direktör İlyas Doğan Köşk ilçesine yeni atanan Kaymakam Tarık Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti.


Köşk Belediye Doğanspor kulüp başkanı Yaşar Baş, Kaymakam Açıkgöz'e yeni görevinde başarılar dilerken, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Açıkgöz ise yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN

Mehmet Türkmen, Yaşar Baş, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
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