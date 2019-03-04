Köşk Belediyesi 10. Geleneksel Deve Güreşi Festival Renkli Geçti

Köşk Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su gerçekleştirilen geleneksel deve güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Köşk Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su gerçekleştirilen geleneksel deve güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan deve güreşleri Başcazgır Halil Coşkun'un başarılı sunumu ile akşama kadar devam etti. Güreşi izleyen ve önümüzdeki dönem için belediye başkan adayı gösterilmeyen Rıfat Kadri Kılınç, festivalde halkı ile kucaklaşıp helalleşti.



Köşk İlçesi Baklaköy arenasında gerçekleştirilen deve güreşleri sabah erken saatlerde başladı. Güreşlere devecilerin yanı sıra seçim önü olması nedeniyle siyasiler yoğun ilgi gösterdi. Güreşleri izlemeye gelen Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kalabalığa hitap eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Köşk Belediyesi olarak rutin hizmetlerin yanında gelenek ve göreneklere de büyük önem verdiklerini belirterek kendisinden sonra görevi devralacak yönetimlerin de bu tür Yörük geleneklerini sürdürmesini istedi.



Havanın da güzel olması ile piknik havasında geçen deve güreşinde pehlivan develerin kıran kırana geçen güreşleri akşam saatlerine kadar devam etti.



Güreşlere, AK Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler de izleyip halkı selamladı. - AYDIN

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