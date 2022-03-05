Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti - Son Dakika
Üye Girişi

Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti

05.03.2022 20:39
Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti

Aydın'ın Köşk ilçesinin yüksek kesimleri yoğun kar yağışından dolayı beyaza büründü.

Aydın'ın Köşk ilçesinin yüksek kesimleri yoğun kar yağışından dolayı beyaza büründü. Sarıçam Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde arabalarıyla mahsur kalan vatandaşların imdadına Köşk Belediyesi ekipleri yetişerek, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için adeta zamana karşı yarıştı. İş makinalarıyla en kısa zamanda olay yerine giden Köşk Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mahsur kaldığı alanda bulunan karları temizleyerek yolu açtı. Aynı alanda kayarak şarampole yuvarlanan bir araçta iş makinasıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kurtarma çalışmalarından dolayı Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e ve ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, "Kardan dolayı araçlarımız hareket etmedi. Bir arkadaşımızın da aracı kayarak şarampole düştü. Belediyemizi aradıktan sonra ekipler hızla buraya gelerek bizi kurtardı. Ekiplerimize ve Belediye Başkanımız Nuri Güler'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti
Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti
Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti
Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti

YORUMLAR
500
AYDIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI AYDIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Nuri Güler, Sarıçam, Aydın, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Ukrayna Gizli Servisi Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenteri öldürdüğü iddiası!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
20:15 Akrep Nalan son yolculuğunda yalnızdı! Sanatçı dostlarından büyük vefasızlık
20:07 Rusya-Ukrayna savaşı zamları tetikliyor! Vatandaş markette stokçulukla karşılaştı
19:48 Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüsten 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi, 174 kişinin ise vefat ettiği öğrenildi
19:44 Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı
19:37 Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum
18:59 Galatasaray-Konyaspor maçı başladı!
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 20:47:08. #1.11#
SON DAKİKA: Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement