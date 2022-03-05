Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti - Son Dakika

Aydın'ın Köşk ilçesinin yüksek kesimleri yoğun kar yağışından dolayı beyaza büründü. Sarıçam Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde arabalarıyla mahsur kalan vatandaşların imdadına Köşk Belediyesi ekipleri yetişerek, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için adeta zamana karşı yarıştı. İş makinalarıyla en kısa zamanda olay yerine giden Köşk Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mahsur kaldığı alanda bulunan karları temizleyerek yolu açtı. Aynı alanda kayarak şarampole yuvarlanan bir araçta iş makinasıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kurtarma çalışmalarından dolayı Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e ve ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, "Kardan dolayı araçlarımız hareket etmedi. Bir arkadaşımızın da aracı kayarak şarampole düştü. Belediyemizi aradıktan sonra ekipler hızla buraya gelerek bizi kurtardı. Ekiplerimize ve Belediye Başkanımız Nuri Güler'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN