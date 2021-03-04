Köşk Belediyesinden larva mücadelesi - Son Dakika

Köşk Belediyesinden larva mücadelesi

04.03.2021 14:29
Köşk Belediyesinden larva mücadelesi, System.String[]

Köşk Belediyesi tarafından ilçe etrafında bulunan su kanallarında larva mücadelesi başlattı.

Köşk Belediyesi tarafından ilçe etrafında bulunan su kanallarında larva mücadelesi başlattı.

Köşk Belediyesi ekipleri halk sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarıyla bahar ayları öncesinde mücadele çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Köşk Belediyesine bağlı ilaçlama ekipleri, ilçe genelinde riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatı ile Köşk'te bulunan tüm tahliye kanalları, larva üretimi olabilecek gübre yığınları ve çöp toplama alanları ve durgun sularda ilaçlama çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Köşk'te yaşayan vatandaşların sağlığını ve huzurunu korumak için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Vektörle mücadelemiz, henüz oluşum aşamasındayken başlıyor. 'Larvasit' olarak isimlendirilen uygulamalarımız, popülasyon yoğunluğu kontrol edilemeyen sinek türlerini oluşum sürecindeyken azaltan en etkili yöntemlerden birisidir. Dolayısıyla bu uygulamamızla bahar ve yaz mevsiminde daha az kimyasal kullanımı ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların engellenmesi sağlanmaktadır. İlaçlama çalışmalarımızı periyodik aralıklarla tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu korumak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Köşk Belediyesinden larva mücadelesi
Köşk Belediyesinden larva mücadelesi

Nuri Güler, Köşk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köşk Belediyesinden larva mücadelesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzlanda'da durum beşikten de öte! Ülke bir haftada tam 17 bin depremle sallandı Şarkıcı Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasıyla ilgili ilk yorum: Kendisine başarılar diliyorum Yeni evli çift, içi altın dolu çantayı gölet kenarındaki kamelyada unuttu Trabzon'da cenazeye katılan 100 kişiden 40'ının Covid- 19 testi pozitif çıktı Yasakların kalktığı Van'da vaka sayısı artan 4 mahallede eğitime 10 gün ara Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Bonservis bedeli tartışma konusu olan Erencan Yardımcı'dan çarpıcı sözler: Transferim hızlı gelişti
Dünyada bir ilk! ABD'de 9 maymun korona aşısı oldu Dünyada bir ilk! ABD'de 9 maymun korona aşısı oldu         
14:16
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
81 ile gönderilen yazı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda normal düzene geçiliyor 81 ile gönderilen yazı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda normal düzene geçiliyor         
13:11
Yunanistan'a kaçırılmaya çalışılan 1 ton midye ele geçirildi Yunanistan'a kaçırılmaya çalışılan 1 ton midye ele geçirildi         
12:25
Artvin'de şoförler yaptıkları kardan tünel ile hükümetten destek istedi Artvin'de şoförler yaptıkları kardan tünel ile hükümetten destek istedi         
12:16
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Cumartesi günü öğlene kadar hava kirliliği riskli seviyede olacak Bu illerde yaşayanlar dikkat! Cumartesi günü öğlene kadar hava kirliliği riskli seviyede olacak         
11:56
2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı 2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı         
11:51
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde Valilik harekete geçti: 14 gün evinizde kalın Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde Valilik harekete geçti: 14 gün evinizde kalın         
11:09
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
F.Bahçe'nin 14 yaşındaki yeteneği Aziz Eren Balaban, Valencia ve Fulham'ın radarında F.Bahçe'nin 14 yaşındaki yeteneği Aziz Eren Balaban, Valencia ve Fulham'ın radarında         
10:13
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Koronayı hafif atlatan çocuklarda görülen MIS-C hastalığında, ilk ölümcül vakalar görülmeye başlandı Koronayı hafif atlatan çocuklarda görülen MIS-C hastalığında, ilk ölümcül vakalar görülmeye başlandı         
09:18
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi         
21:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 14:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köşk Belediyesinden larva mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei