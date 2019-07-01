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Köşk Ilıdağ'dan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

1 saat önce

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna ve Köşk Ilıdağ Mahallesi Muhtarı Halil Tok beraberlerindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Köşk Ilıdağ'dan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret, System.String[]
İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna ve Köşk Ilıdağ Mahallesi Muhtarı Halil Tok beraberlerindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Köşk'te ve Ilıdağ'da yapılacak olan yatırımların da konuşulduğu görüşmede İYİ Parti Köşk Belediyesi meclis üyesi Cemil Kahraman'ın yanı sıra Ilıdağ Mahallesi azaları da hazır bulundu. Veli Tuna ve beraberindeki heyet Başkan Çerçioğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Çerçioğlu nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
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