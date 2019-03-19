Son Dakika Haberleri: Köşk İyi Parti'den Çanakkale Zaferi İçin Fener Alayı

Köşk İyi Parti'den Çanakkale Zaferi İçin Fener Alayı

1 saat önce

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılında Köşk'te yüzlerce kişi ellerinde meşalelerle fener alayına katıldı.

Köşk İyi Parti'den Çanakkale Zaferi İçin Fener Alayı, System.String[]
Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılında Köşk'te yüzlerce kişi ellerinde meşalelerle fener alayına katıldı.

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna'nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Aydın Kurucu İl Başkanı Recep Taner, İYİ Parti ve CHP encümen üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Partililer ve vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla fener alayını tamamladıktan sonra İstiklal Marşı okudu. Fener alayına katılanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerine duydukları minneti dile getirdi.

Etkinlik şehitler için okunan mevlidi şerifle sona erdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Aydın, İYİ Parti, Çanakkale Zaferi, Köşk, Güncel
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