Son Dakika › Güncel › Köşk Meslek Yüksekoku'lunda 'Genel Hukuk' eğitimi - Son Dakika
Köşk Meslek Yüksekoku'lunda 'Genel Hukuk' eğitimi
7 saat önce
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Genel Hukuk' konulu seminer, yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:44 Kaynak: İHA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Genel Hukuk' konulu seminer, yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.
Sosyal sorumluluk dersi kapsamında düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu'nun tanıtımı, görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgi verdi. Bozkurt, Aydın Barosu olarak müdahil oldukları davalar ve hukuk sistemindeki eksiklikleri aktararak, yaptıkları topluma hizmet uygulamalarını dinleyicilerle paylaştı.
Öğrencilerin sorularının cevaplandırıldığı farkındalık eğitiminin sonunda, Köşk MYO Müdürü Doç. Dr. A. Demet Karaman, Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt'a teşekkür belgesi verdi. - AYDIN
Yargıtay, şirket aracını özel işte kullanmayı haklı fesih saydı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tampon bölgede 5 gündür bekleyen DEAŞ'lı terörist az önce ABD'ye uçakla sınır dışı edildi İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır