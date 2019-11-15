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Köşk Meslek Yüksekoku'lunda 'Genel Hukuk' eğitimi

7 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Genel Hukuk' konulu seminer, yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.

Köşk Meslek Yüksekoku'lunda 'Genel Hukuk' eğitimi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Genel Hukuk' konulu seminer, yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.


Sosyal sorumluluk dersi kapsamında düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu'nun tanıtımı, görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgi verdi. Bozkurt, Aydın Barosu olarak müdahil oldukları davalar ve hukuk sistemindeki eksiklikleri aktararak, yaptıkları topluma hizmet uygulamalarını dinleyicilerle paylaştı.


Öğrencilerin sorularının cevaplandırıldığı farkındalık eğitiminin sonunda, Köşk MYO Müdürü Doç. Dr. A. Demet Karaman, Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt'a teşekkür belgesi verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:44 Kaynak: İHA
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