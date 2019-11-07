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Köşk MYO'DA Cumhuriyet Söyleşisi gerçekleştirildi

7 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından sosyal sorumluluk dersi kapsamında düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 96. Yılında Atatürk, Cumhuriyet ve Gençlik' konulu konferans, yüksekokul konferans Salonunda gerçekleşti.

Köşk MYO'DA Cumhuriyet Söyleşisi gerçekleştirildi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından sosyal sorumluluk dersi kapsamında düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 96. Yılında Atatürk, Cumhuriyet ve Gençlik' konulu konferans, yüksekokul konferans Salonunda gerçekleşti.


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can'ın gerçekleştirdiği seminerde; Atatürk'ün Cumhuriyet ve gençlik üzerinde neden önemle durduğu, gençlere neler vasiyet ettiği işlendi. Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can gençlere; dinimizi doğru anlamaları için Kuran'ı Kerim'in Türkçe mealini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde yaşanan olayları anlamak ve Cumhuriyet'in değerlerini benimsemek için ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Nutku'nu okumalarını önerdi.


Köşk MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül'ün, Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can'a teşekkür belgesi vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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