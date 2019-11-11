Son Dakika Haberleri: Köşk MYO'da madde bağımlılığı semineri düzenlendi
Son Dakika Güncel Köşk MYO'da madde bağımlılığı semineri düzenlendi

Köşk MYO'da madde bağımlılığı semineri düzenlendi

7 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri kapsamında, "Madde Bağımlılığı" semineri düzenlendi.

Köşk MYO'da madde bağımlılığı semineri düzenlendi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri kapsamında, "Madde Bağımlılığı" semineri düzenlendi.


Köşk Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. A. Demet Karaman ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in görüşmeleri sonucunda her ayın ilk haftası Çarşamba günü olarak belirlenen farkındalık eğitimlerinin Kasım ayı seminerine, öğrenciler, akademik ve idari personelin yanı sıra Ayla Vural Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencileri de katıldı.


Efeler Sosyal Hizmet Merkezi tarafından verilen eğitimde, AEP Eğiticisi/Sosyal Çalışmacı Esengül Bulut "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma", AEP Eğiticisi/Sosyolog Tuğba Eroğlu "Bağımlılık Yapıcı Maddeler" konuları ile dinleyicilere bilgi verdi.


Seminerde gençlerin madde kullanımı durumunda karşılaşacağı yasal durumlar, neden madde kullanmaması gerektiği, madde bağımlılığı yapıcı maddeler, kişinin madde bağımlısı olduğunun nasıl anlaşılabileceği hakkında bilgi verildi.


Köşk Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül'ün, Efeler Sosyal Hizmet Merkezi AEP Eğiticimleri Esengül Bulut ve Tuğba Eroğlu'na Teşekkür Belgelerini vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Karaman, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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