Son Dakika Haberleri: Köşk MYO Öğrencileri 'İş Hayatında İletişim' kursunu tamamladı
Son Dakika Güncel Köşk MYO Öğrencileri 'İş Hayatında İletişim' kursunu tamamladı - Son Dakika

Köşk MYO Öğrencileri 'İş Hayatında İletişim' kursunu tamamladı

8 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) 'İş Hayatında İletişim" kursunu tamamladı.

Köşk MYO Öğrencileri 'İş Hayatında İletişim' kursunu tamamladı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) 'İş Hayatında İletişim" kursunu tamamladı.


ADÜ Köşk MYO ve Köşk Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinlikleri kapsamında 'Kişisel Gelişim ve Eğitimi' alanında 'İş Hayatında İletişim' kursu, 9-16 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.


İletişim Psikolojisi Uzmanı Fatma Türkmen eğitmenliğinde gerçekleşen kursta; iletişimin doğası, iş hayatında iletişim ve önemi konuları işlendi. Eğitimde; beden dili, mülakatlara hazırlık, özgeçmiş hazırlama konusunda interaktif uygulamalara da yer verildi.


Eğitimin sonunda 17 katılımcı öğrenciye sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan öğrencilere Köşk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. A. Demet Karaman ve Eğitmen Fatma Türkmen tarafından kurs bitirme belgeleri verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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