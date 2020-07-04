Köşk Sosyete Pazarı 'nda korona virüs tedbirleri hat safhada - Son Dakika

Köşk Sosyete Pazarı 'nda korona virüs tedbirleri hat safhada

Korona virüs döneminde 2 ay kapalı kaldıktan sonra Mayıs'ın 14'ünde kapılarını vatandaşlara yeniden açan Köşk Sosyete Pazarı, ziyaretçilerini üst düzey önlemlerle ağırlıyor.

Korona virüs döneminde 2 ay kapalı kaldıktan sonra Mayıs'ın 14'ünde kapılarını vatandaşlara yeniden açan Köşk Sosyete Pazarı, ziyaretçilerini üst düzey önlemlerle ağırlıyor.

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Gelen ziyaretçileri içeri kısıtlı sayıda alarak içeride maske, eldiven ve dezenfektan hizmeti verdiklerini belirten Köşk Sosyete Pazarı Gıda Mühendisi Fatma Zennecioğlu, ürünlerde bütün önlemlerin alındığını ve müşterilerin gönül rahatlığı ile alış veriş yapabileceklerini söyledi.

Müşterilerin bütün hizmetlerden faydalanmasını sağladıklarını söyleyen Fatma Zennecioğlu, "İşletmemizi halkımızın sağlığı açısından 2 ay kadar kapatma kararı aldık ve daha sonra Mayıs'ın 14'ünden itibaren gerekli önlemlerimizi alıp, pazarımızı halkımızın hizmetine yeniden açtık. Dezenfektanlar, eldivenler, girişte ateş ölçerler ve sürekli dezenfeksiyon işlemleri yaparak bu süreci değerlendirdik. Halkımıza da bu şekilde hizmet etmeye başladık. Aldığımız önlemlerle ilk başta girişteki müşterilerimizin sayısını kısıtlı tutmaya çalışıyoruz. Daha sonra maske ve eldivenlerini vererek, tezgahlarımızın 1'er metre aralarına dezenfektan koyarak, müşterilerimizin bu hizmetten yararlanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Zennecioğlu ürünlerin en iyi şartlarda muhafaza edildiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ürünlerimiz Türkiye'nin her bölgesinden meşhur olan yöresel ürünleri burada halkımıza sunuyoruz. Bu ürünler gelirken soğuk zinciri kırmamasına dikkat ediyoruz. Gerek et ve süt ürünleri buraya geldikten sonra muhafaza şartlarında 0-4 derece arasında muhafaza ediyoruz. Kuru gıdaları da kapaklı kaplar içerisinde hiçbir şekilde dışarıyla temas olmadan muhafaza ediyoruz. Pandemi sürecinden sonra gerekli tedbirleri alarak, bu sürece uyum sağlamak zorundayız. Çünkü sonu gelecek bir süre değil yani tedavisi bulunup da tamam bitti denilen bir süre değil. İnsanlar tedbirlerini alarak rahat bir şekilde alış verişlerini yapabilirler burada. Ürünlerimiz dolap şartlarında kapalı alanlarda muhafaza ediliyor. Eldivenlerle alış veriş yapılıyor. Tezgahtarlarımız sürekli maske kullanıyor. Pazarımız belirli sürelerde dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Gönül rahatlığı ile alış veriş yapabilirler. Ürünlerle ilgili bir sıkıntıda müşterilerimiz bana ulaşabilirler. Bu konuda her türlü imkanı sunuyoruz. Gerek ürünün gerekse de para iadesi konusunda müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." - KAYSERİ

Koronavirüs, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köşk Sosyete Pazarı 'nda korona virüs tedbirleri hat safhada - Son Dakika

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