Köşk'te bıçaklı kavga - Son Dakika

Aydın'ın Köşk ilçesinde gece yarısı çay kenarında kavga eden iki genç birbirini bıçakladı. Kanlar içinde yerde yatar vaziyette bulunan her iki genç de hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturüma başlattı.

Olay gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; birlikte takıldıkları öğrenilen H.K. ve O.D.V. isimli iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolatı aralarında kavgaya başladılar. Her ikisinin de buçaklı olduğu belirtilen şahısalar birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. İki kişinin yerde kanlar içinde yattığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgilisoruşturma başlatırken hastaneye kaldırılılan yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi. - AYDIN