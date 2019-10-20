Son Dakika Haberleri: Köşk'te kadınlar meme kanseri ile ilgili bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Köşk'te kadınlar meme kanseri ile ilgili bilgilendirildi

Köşk'te kadınlar meme kanseri ile ilgili bilgilendirildi

20 dakika önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında vatandaşlara meme kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Köşk'te kadınlar meme kanseri ile ilgili bilgilendirildi, System.String[]

Aydın'ın Köşk ilçesinde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında vatandaşlara meme kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.


Köşk İlçe Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte hastane bahçesinde stant kuruldu. Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar meme kanserinde belirtiler, taramalar, erken teşhis, kendi kendine meme muayenesi gibi konularda bilgiler verilerek el broşürleri dağıtıldı. Meme kanserinde farkındalığı arttırmak amacıyla sağlık personeli ve vatandaşlara pembe kurdele takıldı.Vatandaşlar sağlık ekiplerine bilgilendirmeler için teşekkür etti. - AYDIN

Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigarayı bırakmada maliyet faktörü sağlıktan ağır basar hale geldi
Otobüste gizlice 14 yaşındaki kızın fotoğrafını çekti! Küstah savunma yaptı: Taciz mi oluyor? Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:22:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köşk'te kadınlar meme kanseri ile ilgili bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]