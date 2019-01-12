Köşk'te Mobese Sistemi Faaliyete Geçti
37 dakika önce
AYDIN (İHA) – AK Parti'li Köşk Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan mobese sistemi, İlçe Emniyet Amirliğine teslim edildi.
AYDIN (İHA) – AK Parti'li Köşk
Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan mobese sistemi, İlçe Emniyet Amirliğine teslim edildi.
Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç
, yaptığı açıklamada; "Kıymetli Köşk halkımızın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla mobese güvenlik kamera sistemi projesini ilçemizin hizmetine sunduk. Plaka okuma sistemi, yönlendirme kumandası ve fotoğraf çekim özelliğine sahip kamera sistemi ile 24 saat kayıt yapmakta olan mobese sistemi, Köşk'ümüzde hakim noktalar başta olmak üzere merkez kavşaklar, ilçe giriş çıkış güzergahları, mahalle meydanları ve birçok merkezi konumda hayata geçirilerek Kaymakamlık
İlçe Emniyet Amirliğimize teslim edildi" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:59 Kaynak: İHA
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