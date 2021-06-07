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Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor

07.06.2021 15:14
Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Köşk Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Köşk Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla ilçe genelinde yol çalışmaları devam ederken, Karatepe Mahallesin'e giden ekipler yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında Karatepe - Mezeköy arasında açılan yeni bağlantı yolu ile birlikte vatandaşların ulaşım güçlüğü çektiği tarım arazilerine araçlarıyla ulaşım imkanı sağlanacak.

Köşk Belediyesi ekipleri çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflerken, sunulan hizmetler ise mahallelinin takdirini topladı. Karatepe Mahallesi'ni ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Köşk Belediyesi olarak mahallelerimizde başlattığımız yol seferberliğine aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz merkez ve mahallelerimizde vatandaşlarımızın refah seviyesini azami ölçüde yükseltmek. Bu kapsamda Karatepe mahallemizde vatandaşlarımızın tarım arazilerine araçlarıyla ulaşımını sağlamak için yeni yol açma çalışmalarımızı başlattık. Karatepe mahallemiz ile Uzundere, Mezeköy mahallelerimizi de birbirine bağlayacak olan yolumuzun tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın tarım arazilerine ulaşım sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Seferberliğimiz tüm mahallelerimizde ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla hız kesmeden devam edecektir" dedi.

"Teşekkür ederim"

Ziyaretinde Başkan Güler'e eşlik eden Karatepe Muhtarı Aydın Kılınç ise "Aşağı Karatepe - Uzundere - Mezeköy bağlantı yolumuz çok değerli Başkanım Nuri Güler'in talimatı ve olağanüstü gayretleriyle başlamıştır. Köşk Belediye Başkanımız Sayın Nuri Güler'e yapmış ve yapacak olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor
Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor
Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor
Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor
Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Nuri Güler, Tarım, Köşk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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