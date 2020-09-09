Köşk'ün kadın kaymakamı 2 haftada gitti - Son Dakika

Aydın'ın Köşk ilçesinde 2 hafta önce vekil kaymakam olarak göreve başlayan Dilara Şenoğlu'nun Köşk'teki görev süresi sona erdi. Bazı yayın organlarında hakkında çıkan haber üzerine açıklama yapan Kaymakam Şenoğlu, görevden alınmadığını Muğla Valiliği'ne tayin olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili Köşk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "22 Ağustos 2020 tarihinde Köşk Kaymakamlığına vekaleten atanan Kaymakam Dilara Şenoğlu'nun görev süresi sona ermiştir ve atanacağı yeni görev yeri belli olana kadar kadrosunun bulunduğu Muğla Valiliği'nde görevlendirilmiştir. Bu süreçte Köşk Kaymakamlığına, Aydın Vali Yardımcımız Yücel Gemici vekalet edecektir. Kaymakam Dilara Şenoğlu görevden alınmamış başka bir yere tayin olmuştur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN