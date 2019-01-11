Son Dakika Haberleri: Köşk Yeraltı Otoparkı Projesi Tamamladı

Köşk Yeraltı Otoparkı Projesi Tamamladı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – AK Parti'li Köşk Belediyesi tarafından tamamlanan 200 araçlık yer altı otopark projesi halkın hizmetine sunuldu.

Köşk Yeraltı Otoparkı Projesi Tamamladı, System.String[]
AYDIN (İHA) – AK Parti'li Köşk Belediyesi tarafından tamamlanan 200 araçlık yer altı otopark projesi halkın hizmetine sunuldu.

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, yaptığı açıklamada; "Araç sayılarındaki artış, kişinin günlük faaliyetlerinden olan çalışma ve dinlenme zamanları sırasında taşıtlarını emniyetli ve uygun yerlere bırakma arzuları, taşıtların park etme sürelerinin hareket halindeki sürelerden fazla olması trafik sorununun bir parçası olan otopark sorununu çözüme kavuşturma hedefi doğrultusunda; özellikle ticaret ve iş yerlerinin ilçemiz merkezinde yoğunlaşması sebebiyle otopark sorunu ivedilikle projelendirilerek 'Köşk Yeraltı Otoparkı' projesi tamamladı" dedi.

Projenin Köşk halkına hayırlı olmasını temenni eden Başkan Kılınç, "İlçemizi yaşanabilir modern bir kent olarak geleceğe taşımak hedefi doğrultusunda Köşk merkez Soğukkuyu Mahallesi, Çiftlik Caddesi ve Eski Aydın- Nazilli Caddesi arasında kalan eski belediye hizmet binasının bulunduğu 2 bin 750 metrekarelik alanda 2 katlı ve yaklaşık 200 araç kapasiteli katlı otopark projesi tamamlanarak Köşk halkımızın hizmetine sunulmuştur" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Rıfat Kadri Kılınç, Araç, Aydın, Köşk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan: Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız Son Dakika! Televizyonlarda Taksit Sayısı 3'ten 9'a Çıkarıldı

Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:12:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köşk Yeraltı Otoparkı Projesi Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]