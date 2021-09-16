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KOSKEM 2021 sezonunu kapattı - Son Dakika

KOSKEM 2021 sezonunu kapattı

16.09.2021 11:34
KOSKEM 2021 sezonunu kapattı, System.String[]

Kocaeli'de 15 Haziran'da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başlamıştı.

Kocaeli'de 15 Haziran'da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başlamıştı. 12 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 164 kişilik ekibin görev süresi sona erdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bu yana 1. 695 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM'İN GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 12 bölgede hizmet veren KOSKEM'in 2021 sezonunun görev süresi 15 Eylül Çarşamba günü itibariyle sona erdi.

BU SEZON 1. 695 KİŞİ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar bin 695 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 2005 yılından bu yana ise KOSKEM ekipleri, 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 2021 yılı yaz sezonu boyunca ambulans sağlık hizmetleri kapsamında 329 kişiye hizmet verildi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibariyle haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. Cankurtaranlar Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yaptı.

CANKURTARANLARA SIKI EĞİTİM

Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve TSSF'nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

SAHİLLERDE GÖREV YAPAN KURUMLAR

2021 sezonu boyunca sahiller 26 İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 4 Zabıta Dairesi Başkanlığı, 12 Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, 26 Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ile 20 Gönüllü İtfaiyeci, 21 AKUT, 20 Mahalle Afet Gönülüsü, 12 Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma ve 23 Afad Gönüllüleri Kocaeli Derneği üyesi görev aldı.

KOSKEM 2021 sezonunu kapattı
KOSKEM 2021 sezonunu kapattı
KOSKEM 2021 sezonunu kapattı
KOSKEM 2021 sezonunu kapattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Haziran, Kocaeli, 3. Sayfa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum KOSKEM 2021 sezonunu kapattı - Son Dakika


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