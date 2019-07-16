KOSKEM, 5 haftada 604 kişiye hayat verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM) cankurtaranları, deniz sezonunun 5'inci haftası geride kalırken bu hafta 135 toplamda 604 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM) cankurtaranları, deniz sezonunun 5'inci haftası geride kalırken bu hafta 135 toplamda 604 kişiyi boğulmaktan kurtardı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM) cankurtaranları, deniz sezonunun 5'inci haftasında 135 kişiyi boğulmaktan kurtararak vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam ediyor. İtfaiyenin KOSKEM bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçerken 5'inci hafta sonunda boğulmakta olan 604 kişiyi kurtardı. Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran, yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde deniz sezonunun bitimine kadar nöbetlerine devam edecek.



Havaların ısınması ile yoğunlaşan sahillerde can kaybının yaşanmaması için cankurtaranlar daha da dikkatli gözlem yapıyor. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. 8-14 Temmuz tarihleri arasında cankurtaranlar, 5 sahil bölgesinde yaşanan 135 boğulma vakasına müdahale etti.



Cankurtaranlar tarafından Cebeci bölgesinde 78, Kumcağız bölgesinde 45, Bağırganlı bölgesinde 6, Karamürsel bölgesinde 4 ve Bayramoğlu bölgesinde 2 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana boğulma tehlikesinden kurtarılanların sayısı ise de toplam 604'e ulaştı. 5'inci hafta da ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 47 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi. Vatandaşları dalgalı denize girmemeleri konusunda uyaran KOSKEM, cankurtaran hizmeti verilen sahilleri tercih edilmesini belirtti. KOSKEM önlem olarak sahillere asılan can simitlerine bağlı iplere zarar verilmemesi, verenlerin ihbar dilmesi konusunda da uyarıda bulundu. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

TÜBİTAK personel alacak! İşte kadrolar

S-400 füzesine benzettiği maketi aracına bağlayıp 15 Temmuz zaferini kutladı

Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı

İBB'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı