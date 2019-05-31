Köşkerler, otomotiv sektöründe yoğunlaşacak
8 dakika önce
Köşkerler, hizmet verdiği sektörlerde katma değeri artırmak amacıyla ürün gamını büyütecek ve kapasiteyi artıracak yatırımını yakın zamanda devreye gerçekleştirmeyi planlıyor.
Köşkerler, hizmet verdiği sektörlerde katma değeri artırmak amacıyla ürün gamını büyütecek ve kapasiteyi artıracak yatırımını yakın zamanda devreye gerçekleştirmeyi planlıyor. Firma, böylece özellikle otomobil sektöründeki potansiyelini artıracak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:43
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