Son Dakika Haberleri: Köşkerler, otomotiv sektöründe yoğunlaşacak
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Köşkerler, otomotiv sektöründe yoğunlaşacak

8 dakika önce

Köşkerler, hizmet verdiği sektörlerde katma değeri artırmak amacıyla ürün gamını büyütecek ve kapasiteyi artıracak yatırımını yakın zamanda devreye gerçekleştirmeyi planlıyor.

Köşkerler, otomotiv sektöründe yoğunlaşacak, System.String[]
Köşkerler, hizmet verdiği sektörlerde katma değeri artırmak amacıyla ürün gamını büyütecek ve kapasiteyi artıracak yatırımını yakın zamanda devreye gerçekleştirmeyi planlıyor. Firma, böylece özellikle otomobil sektöründeki potansiyelini artıracak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:43 
Ekonomi
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