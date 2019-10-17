Son Dakika Haberleri: KOSKİ atık sudan elektrik üreterek ekonomiye katkı sağlıyor
Son Dakika Güncel KOSKİ atık sudan elektrik üreterek ekonomiye katkı sağlıyor

KOSKİ atık sudan elektrik üreterek ekonomiye katkı sağlıyor

23 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek, 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi sağlıyor.

KOSKİ atık sudan elektrik üreterek ekonomiye katkı sağlıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek, 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi sağlıyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevreye zararlı atık suları işleyerek ekonomiye kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelindeki evsel atıkların Büyükşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde çiftçilere organik gübre olarak kazandırıldığını ifade ederek, elde edilen bu gübrenin oluşumu sırasında ortaya çıkan biyogaz ile de elektrik üretildiğini dile getirdi. Atık Su Artıma Tesisinde son teknolojik imkanlardan en iyi ve etkin şekilde faydalandıklarını kaydeden Başkan Altay, "Atık suların arıtılması sürecinde oluşan günlük yaklaşık 150 ton arıtma çamuru stabilize edildikten sonra biyogaz elde ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyogazın içerisinde bulunan metan gazı, gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu sayede 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretilen elektrik ülke ekonomisine kazandırılıyor" ifadelerini kullandı.


Başkan Altay son olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) üretim lisansının alınarak, bu alanda faaliyet gösteren ilk lisanslı Atık Su Arıtma Tesisi olma özelliğine de sahip olunmasının KOSKİ ve Konya açısından son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi. - KONYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
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