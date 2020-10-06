KOSKİ'de "mesafeli sözleşme" uygulaması başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, "mesafeli sözleşme" uygulaması ile abonelerin işlemlerini kolaylaştırıyor.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ıslak imza zorunluluğunun kalkmasıyla vatandaşlar e-Devlet üzerinden aboneliklerini başlatabilecek.

KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, "Mesafeli sözleşme" uygulamasına ilişkin, vatandaşa kolaylık sağlamak için teknoloji yatırımlarını sürdürdüklerini aktardı.

Bilgi İşlem Dairesinin altyapısını daha da geliştirdiğine dikkati çeken Demir, "Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle beraber abonelikte mesafeli sözleşme uygulamasına geçildi. Uygulama ile birlikte vatandaşlarımız, kuruma gitmeden ve ıslak imza gerekmeden, zaman ve mekan sınırlandırması olmaksızın, ister mobil uygulamamızla isterse de bilgisayar üzerinden online olarak abonelik işlemlerini yapabilecektir." ifadesini kullandı.