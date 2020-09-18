KOSKi'deki abone işlemlerine "HES Kodu" zorunluluğu getirildi - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne işlem yapmak üzere gelen vatandaşlara HES kodu zorunluluğu getirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması üzerinden verilen HES kodu, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne abonelik işlemleri için gelen tüm vatandaşlardan istenecek.

Uygulama kapsamında KOSKİ güvenlik görevlilerince "QR kodu" sorgulaması yapılacak.

Sorgulamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif veya pozitif hasta temaslısı ile izolasyon şartlarını ihlal eden kişilere rastlanması halinde ihbarda bulunulacak.

Alınan kararlara uymayan kişiler, kararın uygulanmasında ihmali görülen amir, personel ve diğer görevliler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.