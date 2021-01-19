KOSKİ'den abonelere don uyarısı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan sayaç ve abone şube yolu donmalarının önüne geçmek amacıyla vatandaşları uyardı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, havaların aniden soğumasıyla abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon borularının suyun kullanılmadığı zamanlarda donabileceği belirtildi.

Bu yerlerin bakım, onarım ve korunmasının vatandaşın görevi olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su sayacı, abone şube yolu ve kolon borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önlenecektir. Gereken koruma önlemi almadığı için su sayacı donan aboneden, sayaç ve değiştirme bedeli ücreti alınmaktadır. Ayrıca kolon borularında ve abone şube yolunda oluşacak donmadan dolayı açma işleminden de ücret alınmaktadır. Tedbir almanın donmadan sonra oluşacak çözümlerden daha ucuz olduğu unutulmamalıdır."

Donan sayaç, abone şube yolu ve kolon çıkış borularının sıcak su dökülerek veya ateş tutularak açılmaya çalışılmasının, musluk ve su borularının patlamasına sebep olabileceği ifade edilen açıklamada, sayaç donmaları karşısında abonelerin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, ALO 185 hattından KOSKİ'ye müracaat etmeleri gerektiği vurgulandı.