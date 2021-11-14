KOSKİ'den afet eğitimi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü personeline 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla farkındalık eğitimi verildi.

KOSKİ'den yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, afet anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildiği aktarıldı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin de katıldığı eğitimde, AFAD Eğitim Şube Müdürü Süleyman Uslu'nun sunum yaptığı belirtildi.

Eğitimde Uslu'nun 31 çeşit afet türü olduğunu vurguladığı kaydedilen açıklamada, Uslu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"31 çeşit doğal afetin 28 tanesi meteorolojik afetlerdir. Bilinen en korkunç afetler denilince ilk akla sel, deprem ve çığ gibi doğa olayları gelir. Fakat en büyük afet, susuzluktur. Çünkü su, alternatifi olmayan tek maddedir. Tüm canlılar için en gerekli madde sudur. Konya, her ne kadar deprem bölgesi olarak bilinmese de geçtiğimiz hafta yaşanan 5,1 şiddetindeki deprem, tedbirleri daha da artırmak gerektiğinin bir habercisidir. Asla bizim başımıza gelmez diye düşünmeyin. Konya, aslında fay hatları olan bir şehir. Özellikle Ilgın, Akşehir gibi ilçelerimiz önemli risk bölgeleri. Konya'nın yapısına baktığımız zaman bölgede 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylarımız var. Bu yüzden her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Bizler ev alırken metrekaresine, ev düzenine, dış görünümüne bakıyoruz. Halbuki ilk bakılması gereken evin sağlamlığı, dayanıklılığı. Kolonların ne kadar dirence dayanıklı olduğu evin metrekaresinden de dış güzelliğinden de daha önemli."