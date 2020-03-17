KOSKİ'den korona virüse karşı online hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOSKİ'den korona virüse karşı online hizmet - Son Dakika

KOSKİ'den korona virüse karşı online hizmet

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüsün bulaşma riskine karşı vatandaşların abonelik işlemlerini kuruma gelmeden resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekleri bir sistem kurdu.

KOSKİ'den korona virüse karşı online hizmet, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüsün bulaşma riskine karşı vatandaşların abonelik işlemlerini kuruma gelmeden resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekleri bir sistem kurdu.


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Abonelerinin hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla resmi internet sitesini revize eden KOSKİ, vatandaşların abonelik işlemlerini kuruma gelmeden, resmi internet sitesi üzerinden rahatlıkla yapabileceği bir sistem kurdu. Resmi internet sitesinde e-KOSKİ entegrasyonu oluşturarak sitenin yönetimini daha da kolaylaştıran KOSKİ, bunun yanı sıra içerik arama eklentisiyle de abonelerin site haritasına daha rahat erişimini sağlamış oldu. Sitenin sol menüsünde su ve atık su ile ilgili bilgiler, abone hizmetleri, kültürel faaliyetler, ihale ve mevzuat gibi bilgiler yer alıyor. Yine sol menüde, abonelerin istek, şikayetleri ve önerilerini ifade edebilecekleri "Bize Yazın" sekmesi, sıkça sorulan sorular bölümü, personel maili, e-bordro ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kısımlar yer alıyor.


Tüm işlemler online olarak yapılabiliyor


Su fiyatları, ödeme yerleri, abonelik işlemleri, depozito ücretleri, hizmet tarifesi, tahakkuk işlemleri ve organizasyon şeması ile KOSKİ Genel Müdürlüğü, abonelerin ilk bakışla hangi hizmeti kullanacağına kolayca karar verme olanağı sunuyor. E-KOSKİ bölümünden tek tıkla borç sorgulama, fatura ödeme, fatura hareketleri, yeni abonelik, abonelik iptali ve faturaya itiraz şeklindeki işlemleri gerçekleştirebilen aboneler, duyurular kısmında resmi duyuruları, arıza ve kesintiler bölümünde ise su hizmetinin aksayacağı yerleri rahatça görebiliyor. Ayrıca kurumla ilgili çıkan haberler de orta menüde yer alıyor. Mobil uyumlu olarak da kullanılabilen KOSKİ internet sitesi, abonelerin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti, zaman ve mekan kısıtı olmadan gerçekleştirme olanağı sunuyor. - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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