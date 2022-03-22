KOSKİ'den müşteri memnuniyet anketi - Son Dakika
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KOSKİ'den müşteri memnuniyet anketi

22.03.2022 12:46
KOSKİ'den müşteri memnuniyet anketi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini yükseltmek için abonelerinin görüş, öneri ve eleştirilerini hazırladığı anketle kayıt altına alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini yükseltmek için abonelerinin görüş, öneri ve eleştirilerini hazırladığı anketle kayıt altına alıyor.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, anketlerin KOSKİ hizmet binalarındaki bankolarda ve KİOSK cihazlarında yapıldığı, telefon numarası bırakılması durumunda geri dönüş sağlandığı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü merkez binası, Selçuklu ve Karatay şubelerinde gerçekleştirilen müşteri memnuniyet anketiyle ilgili şunlar kaydedildi:

"Müşteri memnuniyet anketi alınan hizmet, personelin tutum ve yaklaşımıyla genel hizmet kalitesinin değerlendirilmesi gibi kısa sorulardan oluşuyor. Abonelerin telefon numarası bırakması durumunda istek, şikayet ve önerileri hakkında geri dönüş yapılıyor. Geri bildirim için başvuruda bulunan aboneler, KOSKİ tarafından periyodik olarak tespit edilerek, müşteri temsilcisi tarafından düzenli şekilde bilgilendiriliyor. Talep edilen konu hakkında yardımcı olunduktan sonra, detaylar günlük olarak raporlanıp her ay düzenli şekilde saklanıyor."

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Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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