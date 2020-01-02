KOSKİ'den peşin suda yüzde 10 indirim - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren peşin su alan abonelere su ve atıksu bedellerinde yüzde 10 indirim yapılacak.



Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yıla indirimle giriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren peşin su alan abonelere su ve atıksu bedellerinde yüzde 10 indirim yapılacak. KOSKİ Yönetim Kurulu kararıyla başlatılacak uygulama ile tüm abone gruplarında peşin su satışına, 1 Ocak - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında bir önceki yılın tüketim miktarı kadar alınması ve vadesi içerisinde ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüz 31 ilçemizde hem altyapı yatırımlarında hem de abonelerin daha hızlı hizmet almaları noktasında yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son KOSKİ Yönetim Kurulu'nda almış olduğumuz kararla; 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında peşin su alan abonelerimize su ve atıksu bedellerinde yüzde 10 indirim uygulayacağız" dedi. KOSKİ Yönetim Kurulu kararı sonucu yapılacak uygulama esasları ise şu şekilde belirlendi:



"Tüm abone gruplarına uygulanacak peşin su satışları, 1 Ocak - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimden yararlanacak abonelerin 2019 yılı tüketim miktarları baz alınacak. Yapılacak peşin su satışlarının yıl içerisinde çeşitli sebeplerle (tahliye, abone değişikliği, vb.) bozulması halinde indirim iptal edilecek ve tahsil edilen su ve atıksu bedeli iade edilecektir. Kullanım miktarı kendi tarife türüne göre yeniden hesaplanacak. - KONYA