Koski e-Devlet'e taşındı - Son Dakika

Pandemi öncesinde e-Devlet üzerinden Abonelik Bilgileri Sorgulama ve Fatura Bilgileri Sorgulama işlemleri yapılabilirken son yapılan eklemelerle birlikte 7 farklı işlem daha e-Devlet'te yerini aldı.

Pandemi sürecinde toplum sağlığını korumak için tüm işlemleri interaktif ortamda gerçekleştirme imkanı sunan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, online hizmetleri kapsamında e-Devlet'teki işlem sayısını 9'a çıkardı.

Daha önce KOSKİ'nin hizmetleriyle ilgili online işlemlerin yapılabildiği "e-Koski" ve "Mobil KOSKİ" uygulamasını vatandaşların kullanımına sunan KOSKİ Genel Müdürlüğü, android ve IOS işletim sistemli telefonlarda rahatlıkla kullanılabilen aplikasyonlarla, yer ve zaman kısıtı olmadan işlem yapabilme olanağı sağlamıştı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, hizmet kalitesini her geçen gün daha da artıran KOSKİ,abonelerinin almak istediği tüm hizmetleri, tek bir yerden yapabilmesi için "e-Koski" ve "Mobil Koski"'ye ilaveten e-Devlet'te de yerini aldı.

Pandemi dönemi öncesi Abonelik Bilgileri Sorgulama ve Fatura Bilgileri Sorgulama işlemleri yapılabilirken son yapılan eklemelerle birlikte artık Borç Bilgileri Sorgulama ve Ödeme, Aboneliğe Bağlı Arıza Başvurusu, Yeni Abonelik (Abonelik Devri/ İsim Değişikliği) Başvurusu ve Takibi, Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu,Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama, Baraj Doluluk Oranları ve Borç Yapılandırma Başvurusu işlemleri de artık e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.