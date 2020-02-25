KOSKİ hizmetleri vatandaşlarla istişare etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Mültecilerden Etkilenen Bölgelerde Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi (FRIT II) kapsamında Paydaş Katılım Toplantıları düzenleyerek ilçelerde gerçekleştirilecek hizmetleri vatandaşlarla istişare etti.



Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, FRIT II kapsamında "Paydaş Katılım Toplantıları" düzenledi. Paydaşlara, zamanında ve erişilebilir bilgi verilmesini sağlamak, görüş ve endişelerini ifade etme fırsatı sunmak ve sistematik bir paydaş katılım yaklaşımı belirlemek amacıyla düzenlenen toplantıların ilki Çumra ilçesinde, kamuya açık olarak, "Atıksu Arıtma Tesisi Projesi" başlığıyla gerçekleştirildi. Sürekli ve yapıcı bir ilişki sistematiği kurarak, projenin katılımcı ve topluluk dostu bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı toplantıda, ilçeye kurulması planlanan atıksu arıtma tesisinin çevresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. İkinci toplantıyı da Ilgın ilçesinde gerçekleştiren KOSKİ, burada da yapılacak atıksu arıtma tesisi konusunda vatandaşların görüş ve önerilerini aldı. Akşehir ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan içme suyu temini projesi için de vatandaşlarla bir araya gelen KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, eskiyen içme suyu şebekelerinin oluşturduğu olumsuzlukların farkında olduklarını belirterek, daha kaliteli, uzun ömürlü ve sağlıklı suyun Akşehirlilere ulaştırılması için yapılması hedeflenen çalışmaları anlattı.



Çumra'ya 72 bin kişi kapasiteli atıksu arıtma tesisi



Çumra ilçesinin Konya açısından uydu mahalle olmak gibi önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, özellikle Çumra için atıksu arıtma tesisinin elzem olduğuna işaret etti. Demir, "Çumra gibi gelişmiş, kültür seviyesi yüksek olan bir yerde atıksu arıtma tesisi elzem. Bu, en başından beri düşündüğümüz projelerden birisiydi. Ancak yapmış olduğumuz çalışmalar, gösterdiğimiz gayretler neticesinde bu aşamaya geldik. İnşallah hibe yoluyla, Avrupa Birliği projeleri kapsamında atıksu arıtma tesisini yapacağız. Tarımsal faaliyetlerin fazla olması, sanayi sitelerinin artması dolayısıyla devamlı mültecilerin burada istihdam edilmesi ve bundan sonra da edilmeye devam edeceği ihtimalinden yola çıkarak bununla ilgili bir hibe ödeneği almış bulunduk. Bunu da arıtma tesislerinde kullanacağız. Bu proje ile hem evlerimizde oluşan atıklar arıtılacak, hem de arıtılmış suyun tarım faaliyetlerinde yeniden kullanımını sağlanmış olacak. Bu proje çerçevesinde 72 bin nüfusu hedefledik. 72 bin nüfusun atığını arıtacak kapasiteye sahip bir atıksu arıtma tesisi yapacağız" dedi.



"Akşehir daha kaliteli ve uzun ömürlü suya kavuşacak"



Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen paydaş toplantısında da hayata geçirilmesi planlanan içme suyu temini projesiyle ilgili bilgi veren Demir, "Bu bir halk toplantısı. Akşehir için uzun soluklu bir çalışmanın parçası. "FRIT I" de atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon şebekeleri ve içme suyu şebekeleri ortak ele alınırken ihale kısmında içme suyu diğerlerinden ayrılmıştı. Dolayısıyla içme suyu ertelenmiş oldu. Çeşitli sebeplerden dolayı bugüne kadar kalmıştı. Allah'a şükür "FRIT II" kapsamında bugün itibariyle bu projenin ilk ve önemli aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu prosedürün tamamlanmasının da en önemli aşaması halk günlerinin oluşmasıdır. Bildiğiniz üzere Akşehir'in içme suyu şebekesi oldukça eski. İşletmesi o kadar zor ki. Çeşitli zamanlarda ansızın büyük caddelerde ciddi arızalara neden olduğunun farkındayız. Bu projenin yapılmasının da son derece önemli olduğunun farkındayız. Tabi bu proje yapıldıktan sonra doğal gazla, enerji yer altına indirildi. Kanalizasyon şebekesi sıfırlandı. Bir içme suyu şebekesi kalmıştı. İçmesuyu şebekesini de yeniledikten sonra tahmin ediyorum Akşehir ilçemizin önünde alt yapı sağlamlığı konusunda başka bir ilçenin olmadığını düşünüyorum. Üst yapısı da tamamlandıktan sonra Akşehir'in çok Avrupai standartlarda modern bir kent olma ihtimali söz konusu. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Tabii yabancı uyruklu insanların bu bölgede yaşaması sebebiyle bu yatırıma devlet AB fonlarıyla katkı sağlıyor. Bu projeyi gerçekleştirirken vereceğimiz her türlü rahatsızlık için şimdiden hepinizden özür diliyoruz, anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan paydaş toplantılarına yoğun ilgi



Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara atıksu arıtma tesisleri ve içme suyu temin projeleri ile ilgili bilgiler verildi. Akabinde Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Nas ile KOSKİ'nin ilgili daire başkanları vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.



Toplantılara ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müdürleri, KOSKİ daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı. - KONYA