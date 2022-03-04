KOSKİ laboratuvarında bir yılda 9 bin 283 numune incelendi - Son Dakika
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KOSKİ laboratuvarında bir yılda 9 bin 283 numune incelendi

04.03.2022 17:12
KOSKİ laboratuvarında bir yılda 9 bin 283 numune incelendi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, bir yıl içerisinde 9 bin 288 numuneyi inceledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, bir yıl içerisinde 9 bin 288 numuneyi inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOSKİ Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı'nda, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere yaklaşık 90 adet parametre analizi yapılıyor.

Rutin analizler dışında, kontrol amaçlı analiz, dışarıdan gelen bedele tabi analiz, şikayet analizleri ve içme suyu arıtma tesisleri analizlerini gerçekleştiren KOSKİ, her hafta sosyal medya hesaplarından su analizlerini paylaşıyor.

Bir yıl içerisinde 9 bin 288 numunenin incelendiği laboratuvarda, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartlarına göre değerlendirilen numunelerde olumlu sonuçlar alındı.

Tam otomasyon sistemi ile analiz yapma özelliğine sahip KOSKİ Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı, düzenli olarak Konya'nın içme suyu kalite ve kontrolünü gerçekleştirmesinin yanı sıra bölge illerden gelen taleplere de cevap veriyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Kimyasal, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOSKİ laboratuvarında bir yılda 9 bin 283 numune incelendi - Son Dakika


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