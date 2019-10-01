KOSKİ personeline seminer

KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde abonelerle doğrudan iletişim halinde bulunan ve hizmet sunan personel için "Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi" konulu bir eğitim semineri düzenlendi.



Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde abonelerle doğrudan iletişim halinde bulunan ve hizmet sunan personel için "Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi" konulu bir eğitim semineri düzenlendi.



KOSKİ toplantı salonunda düzenlenen seminerin açış konuşmasını yapan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Gönül Belediyeciliğinin merkezi olan Konya'da vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak adına çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu tür seminerler; personelin ortaya çıkabilecek sorunları çözmek, vatandaşların belediyeden memnun ayrılmalarını sağlamak adına önemli bir çalışma" olduğunu kaydetti.



Açış konuşmasının ardından Rıfat Baytaç ve Hicran Gemalmaz tarafından sunulan seminere geçildi. "Problem Çözme ve İkna Becerileri" konulu sunumunu gerçekleştiren Rıfat Baytaç; yaşanan sorunlar karşısında neler yapılması gerektiği, Hicran Gemalmaz da, Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi başlıklı sunumunda 'iletişimin temelleri, iyi iletişimcinin özellikleri, dinleme gibi konulara değindi.



KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, KOSKİ daire başkanları ve şube müdürlerinin de katıldığı ve 5 gün boyunca devam eden seminerden toplamda 480 personel yararlandı. - KONYA