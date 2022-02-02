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KOSKİ sayaçlarla donan vatandaşları uyardı - Son Dakika

KOSKİ sayaçlarla donan vatandaşları uyardı

02.02.2022 17:35
KOSKİ sayaçlarla donan vatandaşları uyardı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, eksi 27 dereceyi gören soğuk hava nedeniyle donan ve patlayan sayaçlara gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, eksi 27 dereceyi gören soğuk hava nedeniyle donan ve patlayan sayaçlara gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, sayaçların mutlaka korunması ve donan sayaçların pürmüz, keski gibi zarar verici maddelerle açılmaması gerektiği, sayaç ve iç tesisat muhafaza yükümlülüğünün abonelere ait olduğu belirtildi.

Özellikle müstakil evlerin su sayaçlarının görevli KOSKİ ekiplerinin buharlı su açma cihazlarıyla açıldığı anımsatılan açıklamada, "Geçtiğimiz sene aynı tarih aralıklarında yaşanan sayaç donması vakalarına göre bu sene iki katından fazla vakanın oluşması dolayısıyla görevli sayaç arıza ekipleri, uzun süren mesailer yaptı. Sayaç donunu gidermek için minimum yarım saat süren buharlı don çözme uygulaması, kimi yerlerde daha uzun sürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sayaç donması ve patlaması durumunda KOSKİ Genel Müdürlüğü sayaç arıza ekiplerinin işlem bedelini faturalara yansıtacağı paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Su sayacı, abone şube yolu ve kolon borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önlenecektir. Gereken koruma önlemi almadığı için su sayacı donan aboneden, sayaç ve değiştirme bedeli alınmaktadır. Ayrıca kolon borularında ve abone şube yolunda oluşacak donmadan dolayı açma işleminden de ücret alınmaktadır. Tedbir almanın donmadan sonra oluşacak çözümlerden daha ucuz olduğu unutulmamalıdır."

Donan sayaç, abone şube yolu ve kolon çıkış borularının vatandaşlar tarafından sıcak su dökülerek veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, musluk ve su borularının patlamasına, bunun da maddi hasarın artmasına sebebiyet verdiği hatırlatılarak bu durumlarda vatandaşlardan abone numaraları ile ALO 185 hattından KOSKİ'ye müracaatta bulunmaları istendi.

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Büyükşehir Belediyesi, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOSKİ sayaçlarla donan vatandaşları uyardı - Son Dakika


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