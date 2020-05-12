KOSKİ su fiyatlarında 2019 rakamlarına dönüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Kurulu'nda, tüm abone gruplarının su fiyat tarifelerinde indirim yapılarak, 2019 yılı fiyatlarına dönülmesinin karara bağlandığını bildirdi.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, genel kurulda peşin satışı yapılmış bulunan su ve atıksu bedellerine dair teklifin de görüşmeye açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mevlana Kültür Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildiği aktarılan genel kurulla ilgili şunlar kaydedildi:

"İlk olarak, peşin satışı yapılmış bulunan su ve atıksu bedellerine dair teklif görüşüldü. Abonelerin herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulanan genel kurulda görüş birliğine varıldı. Olağanüstü durumlarda, abonelere mevcut tarifeleri üzerinden geçici süreliğine ticari indirim yapılması hususunda KOSKİ Yönetim Kuruluna yetki verilmesine dair teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Konya Seçme İçme Suyu Arıtma Tesislerine HES projelendirilmesi ve yapımı için yetki verilmesine dair teklif de onaylandı. 01.04.2020 tarihinden itibaren tüm abone gruplarının su fiyat tarifelerinde indirim yapılarak 2019 fiyatlarına dönülmesine dair KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teklif de oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı."

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Übeyt Aça'nın yönettiği genel kurula, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ve tüm daire başkanlarının da katıldığı bilgisine yer verildi.