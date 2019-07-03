Koski yenilenebilir enerji kullanımını tesislerinde yaygınlaştırıyor

KOSKİ 25 adet muhtelif güçlerde toplam 466 Kilowatt güneş enerji sistemi kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında sorumluluk alanına giren mahallelerdeki su kuyularının harcadığı elektrik sarfiyatını en aza indirmek ve elektrikten tasarruf sağlamak amacıyla fotovoltaik sistemi yaygın hale getiriyor.

Güneş enerji panelleri sayesinde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren, böylelikle de kuyu pompalarının çalışmasını sağlayan fotovoltaik sistemi, hizmet vermeye başladı. 25 farklı noktada, muhtelif güçlere sahip toplam 466 Kilowatt güneş enerji sistemi kuran KOSKİ, depolarda güvenlik kameraları, SCADA, haberleşme ve klorlama sistem enerjilerini fotovoltaik sistemden temin etmeye başladı.

Tükenmeyen enerji kaynaklarından yararlanılarak üretilen, diğer enerji kaynaklarının üretilebilmesi için kullanılan yenilenebilir enerji, ekonomik olmasının yanı sıra çevreye olan katkısı dolayısıyla da öne çıkıyor. Çevreye hiçbir bir zarar vermemesi, devamlı ve yenilenebilir olması yönünden güneş enerjisi günümüz için çok cazip durumdadır.

Güneş enerjisinden faydalanan sistem, gökyüzünün aydınlanmasıyla birlikte kesintisiz su üretimi yapıyor. Havanın kararması ile devredışı kalan sistem, bölgenin su ihtiyacı halinde kuyu şebeke elektriği ile su üretimine devam edebiliyor. 25 yıl kullanım ömrü olan sistem, 5 sene içerisinde kendisini amorti ediyor.