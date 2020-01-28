Kosova Arı Yetiştiricileri Birliği'nden Sakarya'ya ziyaret - Son Dakika
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Kosova Arı Yetiştiricileri Birliği'nden Sakarya'ya ziyaret

6 saat önce

Kosova Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu üyeleri Rexhep Beqiri ve Rahman Ismajli, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör'ü ziyaret etti.

Kosova Arı Yetiştiricileri Birliği'nden Sakarya'ya ziyaret, System.String[]

Kosova Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu üyeleri Rexhep Beqiri ve Rahman Ismajli, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör'ü ziyaret etti.

Birlik binasını gezen yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ör'den kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Ör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arıcılıkla ilgili misafirlerimizle fikir alışverişi yaptık. Yapacağımız ortak projeler hakkında detayları konuştuk. Sakarya'da arıcılık konusunda yaptığımız çalışmaları paylaştık." dedi.

Beqiri de arıcılığın vizyonu ve geleceğini oluşturmak için çözüm önerilerini paylaştıklarını belirterek, " Türkiye'de yapılan arıcılıkla bizim yaptığımız arıcılık sektörüne bir de Sakarya'dan bakacağız." ifadesini kullandı.

Ziyaretin sonunda Kosovalı arıcılara bal hediye edildi.

Sakarya, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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