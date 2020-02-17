Kosova, bağımsızlığının 12. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, 12. yıl dönümünü kutluyor.



2008 yılında bağımsızlığını ilan eden ve 117 ülke tarafından tanınan Kosova, bağımsızlığının 12. yıl dönümünü kutluyor. Ülkede bağımsızlık kutlamalarının adresi 2 yıl önce orduya dönüşen Kosova Güvenlik Kuvvetleri oldu. Kosova'nın en büyük kışlası olan Priştine Adem Jashari kışlasında düzenlenen devlet törenine ülkenin en üst düzey yetkililerinin yanı sıra yabancı diplomatlar da katıldı. Kosova'da güvenliğin en önemli unsuru olan Kosova ordu mensuplarının da yer aldığı tören, milli marşın okunmasıyla başladı.



Bağımsızlığın 12. yıl dönümü vesilesiyle yapılan törende konuşan Meclis Başkanı Vjosa Osmani, askerlerin, devletin en önemli sembolü olduğuna vurgu yaparak, "Sizlerin fedakarlığı askeri üniformayı giymeye karar verdiğiniz anda başladı. Vatan için savaşmaktan daha büyük bir fedakarlık yoktur. Kendinizle gurur duymalısınız. Kosova'nın daha güvenli ve ekonomik olarak kalkınmış bir ülke olması için durmaksızın çalışacağız. Askerlerimizin ülke için fedakarlıkları kutsaldır" dedi. Meclis Başkanı Osmani, Kosova'nın NATO üyeliğinin devletin önceliği olmaya devam edeceğini de kaydetti.



NATO üyeliği vurgusu



Ordu olmadan zayıf ve savunmasız olacaklarını belirten Kosova Başbakanı Albin Kurti ise zorunlu askerlik sistemini getireceklerini, bunun barışın sağlanmasında önemli unsur olduğunu dile getirdi. Kurti, "Zorunluk askerlik, barıştaki savaşları kazanmak için gereklidir. Zorunluk askerlik sistemini, başka ülkeleri işgal etmek için uygulamayacağız. Kosova halkı barış ve özgürlük sever halktır. Biz hiçbir zaman başkalarının topraklarını işgal etmedik, başka milletleri esir almadık" şeklinde konuştu. Savunma için daha fazla yatırım yapacaklarını vurgulayan Kurti, orduya yatırımın savaş istedikleri için değil, barışı pekiştirmek için yapılacağına işaret ederek Kosova'nın AB ve NATO'ya üyeliklerinin en önemli öncelik olduğunu hatırlattı.



Kosova Başbakanı Kurti ayrıca, ülkeye ve ordusuna büyük katkılar sağlayan ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye'ye şükranlarını sunduğunu ifade etti.



Törenin sonunda katılımcılar ile Kosova ordu mensuplarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. - PRİŞTİNE