Kosova Barış Gücü'nde devir teslim töreni düzenlendi

Kosova'da NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) komutanlık görevi Macar Tümgeneral Ferenc Kajari'den İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia'ya devredildi.

Kosova'da 1999'dan bu yana barış ve istikrarı sağlayan NATO'nun Barış Misyonu KFOR'da komuta devir teslim töreni düzenlendi.

Buna göre Tümgeneral Ristuccia KFOR'un 27'nci komutanı oldu.

Başkent Priştine'de düzenlenen törende konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Ristuccia'nın dünyanın en NATO yanlısı ülkede göreve başladığını söyledi.

Ülkesinin üyesi olmayı hedeflediği Kuzey Atlantik İttifakı'nın güvenilir bir ortağı olduğuna işaret eden Osmani, "Kosova her zaman tarihin doğru tarafında yer aldı. Bunu, uluslararası kurallara dayalı olan barış, demokrasi ve düzenin yeniden saldırı altında olduğu bu zamanda, Ukrayna halkının yanında durarak bir kez daha gösteriyoruz." diye konuştu.

Tümgeneral Kajari de misyonun başında olduğu sürece elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kosova kurumlarıyla olan iş birliğinin çok iyi olduğunu belirten Kajari, iş birliği için herkese teşekkür etti.

?Tümgeneral Ristuccia da hayatını kaybeden KFOR mensuplarını anarak onların fedakarlıklarının barış, güvenlik ve istikrarı garanti etme taahhüdünü hak ettiğini belirtti. Ristuccia, şu ifadeleri kullandı:

"KFOR bir başarı öyküsüdür. KFOR'un bu başarısı, Kosova'da yaşayan tüm toplulukların iyiliği için istikrara, güvenliğe ve hareket özgürlüğüne hem siyasi hem de sahada katkı sağlayanların ve taraflar arasında yapıcı bir diyalogun geliştirilmesini destekleyenlerin çabalarının bir sonucudur."

Macar TümgeneraliFeren Kajari, KFOR Komutanı olarak 15 Ekim 2021'de görevi devralmıştı.