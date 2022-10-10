Kosova Barış Gücü'nde devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova Barış Gücü'nde devir teslim töreni düzenlendi

10.10.2022 17:22

Kosova'da NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) komutanlık görevi Macar Tümgeneral Ferenc Kajari'den İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia'ya devredildi.

Kosova'da NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) komutanlık görevi Macar Tümgeneral Ferenc Kajari'den İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia'ya devredildi.

Kosova'da 1999'dan bu yana barış ve istikrarı sağlayan NATO'nun Barış Misyonu KFOR'da komuta devir teslim töreni düzenlendi.

Buna göre Tümgeneral Ristuccia KFOR'un 27'nci komutanı oldu.

Başkent Priştine'de düzenlenen törende konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Ristuccia'nın dünyanın en NATO yanlısı ülkede göreve başladığını söyledi.

Ülkesinin üyesi olmayı hedeflediği Kuzey Atlantik İttifakı'nın güvenilir bir ortağı olduğuna işaret eden Osmani, "Kosova her zaman tarihin doğru tarafında yer aldı. Bunu, uluslararası kurallara dayalı olan barış, demokrasi ve düzenin yeniden saldırı altında olduğu bu zamanda, Ukrayna halkının yanında durarak bir kez daha gösteriyoruz." diye konuştu.

Tümgeneral Kajari de misyonun başında olduğu sürece elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kosova kurumlarıyla olan iş birliğinin çok iyi olduğunu belirten Kajari, iş birliği için herkese teşekkür etti.

?Tümgeneral Ristuccia da hayatını kaybeden KFOR mensuplarını anarak onların fedakarlıklarının barış, güvenlik ve istikrarı garanti etme taahhüdünü hak ettiğini belirtti. Ristuccia, şu ifadeleri kullandı:

"KFOR bir başarı öyküsüdür. KFOR'un bu başarısı, Kosova'da yaşayan tüm toplulukların iyiliği için istikrara, güvenliğe ve hareket özgürlüğüne hem siyasi hem de sahada katkı sağlayanların ve taraflar arasında yapıcı bir diyalogun geliştirilmesini destekleyenlerin çabalarının bir sonucudur."

Macar TümgeneraliFeren Kajari, KFOR Komutanı olarak 15 Ekim 2021'de görevi devralmıştı.

YORUMLAR
500
Sırp lider Vucic, Kosova'nın BM üyeliğini kabul etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi Sırp lider Vucic, Kosova'nın BM üyeliğini kabul etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Kosova'nın BM üyeliğini kabul etmemiz karşılığında AB'ye üyelik sürecimizin hızlanması teklifi kabul edilemez' Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Kosova'nın BM üyeliğini kabul etmemiz karşılığında AB'ye üyelik sürecimizin hızlanması teklifi kabul edilemez'
Kaynak: AA

Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Barış Gücü'nde devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:17 Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
15:58 Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 18:03:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova Barış Gücü'nde devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement