Kosova Başbakanı Kurti, Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirtti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova Başbakanı Kurti, Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirtti Açıklaması

01.08.2022 00:02
Kosova Başbakanı Kurti, Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirtti Açıklaması

Kosova Başbakanı Albin Kurti, iyi tanıdıkları Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Siz vatandaşlarımız ve demokratik cumhuriyetimiz için gece gündüz çalışacağız, görevimizin başında olacağız." dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, iyi tanıdıkları Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Siz vatandaşlarımız ve demokratik cumhuriyetimiz için gece gündüz çalışacağız, görevimizin başında olacağız." dedi.

Kurti, sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajda, Kosova ile Sırbistan arasındaki son gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'dan ülkeye giriş çıkışlar için talep edilen belgeler daha yürürlüğe girmeden Kosova'nın kuzeyindeki yasa dışı Sırp yapıları tarafından yolların kapatıldığını ve silah seslerinin duyulduğunu söyleyen Kurti, bunun öncesinde Belgrad ve Raşka'da korku ve tehdit açıklamaları ve toplantıları yapıldığını aktardı.

Bugünkü agresif eylemlerin buralarda planlanıp kışkırtıldığını, ayaklanmaların ana sorumlularının Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Hükümeti'nin Kosova Ofisi Müdürü Petar Petkovic olduğunu öne süren Kurti, şu ifadeleri kullandı:

"Kosova hükümeti, ayrım yapmaksızın tüm vatandaşları ve ortak ülkemizin tamamı için hukuku, anayasacılığı, barışı ve güvenliği seven, bunlara saygı duyan ve uygulayan demokratik ve ilericidir. Devletimizin asayiş ve güvenlik organları bilgi topluyor, durumu izliyor ve kanun ile vatandaşların, egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüzü savunma doğrultusunda hareket edecek."

Kurti, hükümet, İçişleri Bakanlığı ve Kosova Polisinin yayımlayacağı yazılı açıklamaların dikkatlice takip edilmesi çağrısında bulundu.

Belgrad'taki basın kuruluşları ile Kosova'da Belgrad'a bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde hizmet eden medyanın yanlış bilgilendirilmelerine izin verilmemesini isteyen Kurti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlerleyen saatler, günler ve haftalar zorlu ve sorunlu olabilir. İyi tanıdığımız Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıyayız. Siz vatandaşlarımız ve demokratik cumhuriyetimiz için gece gündüz çalışacağız, görevimizin başında olacağız. Birlikte, ülkenin her köşesine yerleştirerek düzen ve kanunu sağlamayı başarıyoruz. Desteğiniz için teşekkürler."

Kosova Hükümeti daha önce aldığı karar doğrultusunda, ülkede "yasa dışı" bir biçimde bulunan araç plakalarının "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi sürecinin 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurmuş, bu süre zarfında vatandaşların birçok kolaylıktan yararlanma imkanına sahip olacağını bildirmişti.

Aynı şekilde 1 Ağustos itibariyle hükümetin bir ay önce aldığı karar doğrultusunda Sırbistan kimlik belgeli şahıslara ilişkin mütekabiliyet tedbirinin de uygulanacağı ifade edilmişti. Bu doğrultuda ülkeye, Sırp makamları tarafından verilen kimlik belgeleriyle gireceklere, Kosova'da kaldıkları süre boyunca kimlik belgeleri yerine geçecek bir beyan belgesi verileceği aktarılmıştı.

Kosovalı yetkililerce, aynı ilkenin Belgrad tarafından da Kosova vatandaşlarına 11 yıldır uygulandığı kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Priştine ile ABD ve arkasındaki AB'yi provokasyonları durdurmaya çağırıyoruz' Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Priştine ile ABD ve arkasındaki AB'yi provokasyonları durdurmaya çağırıyoruz' Kosova Başbakanı Kurti, gerginlik için Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'i suçladı Kosova Başbakanı Kurti, gerginlik için Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'i suçladı
Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Kurti, Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirtti Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 00:09:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova Başbakanı Kurti, Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirtti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement