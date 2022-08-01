Kosova Başbakanı Kurti'den gerginliğe yol açan "barikatların kaldırılması" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Kurti'den gerginliğe yol açan "barikatların kaldırılması" açıklaması Açıklaması

01.08.2022 17:34
Kosova Başbakanı Kurti'den gerginliğe yol açan "barikatların kaldırılması" açıklaması Açıklaması

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Sırp topluluğun Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma" kararının ertelenmesinin ülkede konulan tüm barikatların kaldırıldığı anda geçerli olacağını ifade etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Sırp topluluğun Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma" kararının ertelenmesinin ülkede konulan tüm barikatların kaldırıldığı anda geçerli olacağını ifade etti.

Kurti, ülkede yaşanan son durumu ele almak üzere Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Ülkenin kuzeyinde dün akşam silahlı kişilerin de hazırda bulunduğu 9 barikat konulduğunu aktaran Kurti, "Kosova Hükümeti, kuzeydeki barikatlar kaldırılıp oradaki yollarda tam hareket özgürlüğü sağlandığı anda hükümetin iki kararının uygulanmasının 1 Eylül'e erteleneceği yönündeki taahhüdünü yinelemektedir." dedi.

Sınır giriş-çıkışlarında, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu yönündeki hükümet kararının, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarının dışında tüm sınır kapılarında uygulanmasına devam edildiğini dile getiren Kurti, "Jarinje ve Brnjak sınır kapıları halen kapalı durumda çünkü buraya gelen yollar halen kapalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kosovalı polislerin bulunduğu yöne dün gece ateş açıldığını ve bazı vatandaşların saldırıya uğradığı bilgisini paylaşan Kurti, şöyle devam etti:

" Sırbistan'ın yasa dışı yapıları, daha önce hiç olmadığı kadar saldırgan suç çeteleri haline geldi. Bu ülkemiz için kolay değil çünkü kuzey komşumuzun tüm devlet yapıları tarafından destekleniyorlar. Emniyet ve savcılığın üstünde çalıştığı dün işlenen onlarca ciddi ve açık yasa ihlali var."

Kurti, açılan ateş sonucunda yaralanan olmadığını belirterek, vatandaşlara, resmi makamların verdiği bilgileri dikkatlice takip etmeleri ve yalan haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Kurumların uyguladığı tedbirlerin etnik kökene dayalı olmadığına işaret eden Kurti, şiddete müsamaha gösterilmeyeceğinin, faillerin ise hukuka göre cezalandırılacağının altını çizdi.

Kurti, "Uluslararası faktörleri, AB ve NATO'yu, Belgrad tarafından açıkça kışkırtılan, hazırlanan ve finanse edilen Kosova'nın kuzeyindeki suç çetelerinin şiddet ve saldırganlığını kınamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Sveçla ise son bilgilere göre, bazı barikatların kaldırıldığını ve diğerlerinin de kaldırılma sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Sveçla, ayrıca, 11 vatandaşın maruz kaldıkları fiziksel saldırının ardından tıbbi yardıma başvurduğunu, bazı vatandaşların araçları ile polis araçlarının da hasara uğradığını vurguladı.

Bu arada, Zveçan Belediyesinin Rudare bölgesinde bulunan AA ekibi, burada yolu kapatan kamyonların kaldırıldığını aktardı.

Kosova hükümeti, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren ve bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almış, ancak bunun uygulanabilmesi için yollardaki engellerin 1 Ağustos itibarıyla kaldırılması gerektiğini duyurmuştu.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

YORUMLAR
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Kosova hükümeti, Sırp bölgesindeki barikatların kaldırılmasında ısrarcı Kosova hükümeti, Sırp bölgesindeki barikatların kaldırılmasında ısrarcı Sırbistan'la krize neden olan karar, bir ay ertelendi Sırbistan'la krize neden olan karar, bir ay ertelendi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Kurti'den gerginliğe yol açan 'barikatların kaldırılması' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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