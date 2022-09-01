"Sırp plakaları Miloseviç rejiminin mirasıdır. Bu miras, taşımamanız gereken bir yüktür" - Son Dakika
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"Sırp plakaları Miloseviç rejiminin mirasıdır. Bu miras, taşımamanız gereken bir yüktür"

01.09.2022 19:13
"Sırp plakaları Miloseviç rejiminin mirasıdır. Bu miras, taşımamanız gereken bir yüktür"

Kosova Başbakanı Albin Kurti Sırp vatandaşlarına, araç plakalarını Kosova plakaları ile değiştirmeleri için 2 aylık süreleri olduğunu söyleyerek, "Sırp plakaları Miloseviç rejiminin mirasıdır.

Kosova Başbakanı Albin Kurti Sırp vatandaşlarına, araç plakalarını Kosova plakaları ile değiştirmeleri için 2 aylık süreleri olduğunu söyleyerek, "Sırp plakaları Miloseviç rejiminin mirasıdır. Bu miras, taşımamanız gereken bir yüktür" dedi.

Kosova- Sırbistan arasında geçtiğimiz gün artan gerilimin ardından iki ülke, vatandaşlarının serbest dolaşımı konusunda anlaşmaya varmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti Sırp vatandaşlarına, araç plakalarını Kosova plakaları ile değiştirmeleri için 2 aylık süreleri olduğunu söyleyerek, "Bu plakalar Miloseviç rejiminin mirasıdır. Bu miras, taşımamanız gereken bir yüktür" dedi.

Kurti sosyal medya hesabından Sırplara plakalarını değiştirebilecekleri araç tescil merkezleri hakkında bilgi vererek, Kosova'da RKS plakalı toplam 401 bin 945 araç olduğunu, değiştirilmesi gereken araç plakalarının sadece yüzde 2 olduğunu söyledi. Kurti, plakalarını değiştiren vatandaşların 5 bin euroya kadar vergi ve diğer yükümlülüklerden de muaf tutulacağını da bildirdi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje ve Merdare sınır kapılarında her iki ülke vatandaşları da kimlik belgeleriyle sorunsuz geçiyor.

NE OLMUŞTU

Kosova'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'da siren ve silah sesleri yükselmiş, Sırplar bazı yollara barikatlar kurmuştu. Polis, silah seslerini doğrulamış hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Sirenlerin ise 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı aktarılmıştı. Daha sonra ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier, Kosova hükümetine kararı 1 ay ertelemeyi önermiş, Kosova ise kararı 1 Eylül'e ertelemeyi kabul etmiş, geçtiğimiz günlerde de iki ülke vatandaşlarının serbest dolaşımı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

(Ercan Kasap - İHA)

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Tragger, Kosova, Güncel, Son Dakika

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