Son Dakika Haberleri: Kosova Başbakanı istifa etti
Son Dakika Dünya Haber

Kosova Başbakanı istifa etti

8 dakika önce

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı.

Kosova Başbakanı istifa etti, System.String[]
Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı.
Kosova savaşında yaşanan suçları araştırmak için kurulan Hollanda merkezli özel mahkemeye davetinden dolayı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, 2 yıllık başbakanlık görevinden az önce istifa ettiğini açıkladı. Kosova Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Kosova Başbakanı Haradinay, Hollanda'daki özel mahkemeye davet edildiğini ve oraya 'Kosova Başbakanı' sıfatıyla gitmek istemediğini, 'Kosova savaşçısı Ramuş Haradinay' olarak katılacağını söyledi.


Başbakanlık, Hollanda, Kosova, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti Çocuğunu kıskanıp 5. kattan atlayan Çinli adam, yara almadan kurtuldu Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Seul'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:11:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosova Başbakanı istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]