Son Dakika Haberleri: Kosova Başbakanı istifa etti
Son Dakika Politika Haber

Kosova Başbakanı istifa etti

1 saat önce

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kosova Başbakanı istifa etti, System.String[]
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kosova Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıkan Başbakan Haradinaj, Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi'ne şüpheli olarak davet edilmesini gerekçe göstererek başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

İki yıl önce başbakanlık görevine seçilen Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) komutanlarından Ramush Haradinaj, davet edildiği Hollanda'daki Kosova Özel Mahkemesi'ne 'Kosova Başbakanı' sıfatıyla değil, UÇK savaşçısı olarak katılacağını belirtti.

Sürpriz bir şekilde görevinden istifa eden Haradinaj daha önce de iki kez Lahey'deki Uluslararası Mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti. - PRİŞTİNE
Kabine, Kosova, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den Davutoğlu'na sert tepki: Maksadını gizleme şeytanlığına kaçmaktadır Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti Boşaltılan Saadet Partisi binasına Yeniden Refah Partisi tabelası asıldı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Temel Karamollaoğlu: Omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 00:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosova Başbakanı istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]