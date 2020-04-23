Kosova Başbakanı Kurti'den 23 Nisan kutlama mesajı - Son Dakika

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye halkını, bir asırlık egemenlik ve parlamentarizm için tebrik etti.



Kosova'nın Türk azınlığının da vatanı olduğunu ve ülkeye önemli katkılar sağladığını kaydeden Başbakan Albin Kurti, kutlama mesajında, "Önemli bir NATO ülkesi olan Kosova, aynı zamanda Arnavutlar için dost bir ülke olarak Türkiye'de destek ve dostluk buldu. Ayrıca Kosova, ülkemize önemli katkıları olan Türk azınlığının da vatanıdır. Bu nedenle, bu önemli yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti halkını bir asır süren egemenlik için kutluyorum. Bu tarihi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türkiye'nin tüm kurumlarına olduğu gibi Kosova'daki tüm Türkleri de kutluyorum. Tüm çocukları da diliyorum. Türkiye'de 23 Nisan'ın çocuk bayramı olmasından dolayı 23 Nisan günü tüm çocuklara kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - PRİŞTİNE